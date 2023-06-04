شعبة المواد الغذائية تزف بشرى حول سعر الأرز (فيديو)

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعار المواد الغذائية ومن ضمنها الأرز مستقرة خلال هذه الفترة ولا يوجد بها ارتفاعات.

انخفاض في سعر الأرز والقمح والبيض

وأضاف “هشام الدجوي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع علي قناة “المحور” الفضائية، مساء اليوم أن هناك انخفاض في سعر الأرز والقمح والبيض خلال هذه الفترة بعدما شهد ارتفاعاً في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن انخفاض سعر كرتونة البيض لتصبح 85 جنيهاً فقط الكرتونة الواحدة.

لا توجد ارتفاعات في أسعار سوق الذهب أو الحديد

وأشار إلى أنه لا توجد ارتفاعات في أسعار سوق الذهب أو الحديد، موضحاً أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتناسب الجميع.

وتابع هشام الدجوي، أن أسعار الأرز أصبحت 22 جنيهاً للكيلو الواحد، لافتاً إلى أن وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من الأرز حتي يتم توفيره بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه قد تم متابعة الشتلات الآلية لمحصول الأرز للتجمعات الإرشادية لمشروع ترشيد المياه بمركز سيدى سالم بكفرالشيخ، وذلك بمتابعة الإرشاد الزراعي بكفرالشيخ لعمليات الشتل الآلية بالميكنة الزراعية وليس الشتل بالأيدي العاملة كما هو متبع في مساحات الأرز الأخرى.

قال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه تم اليوم متابعة حقل ارشادى بمحصول الذرة الشامية بناحية قرية المرازقة بمركز قلين الخاص بالمدرسة الحقلية، كما تم زراعة حقل إرشادي للذرة الشامية صنف ه‍ ث 368 بناحية قرية كفر المرابعين التابعة لمركز كفرالشيخ.

متابعة الزراعات الصيفية من القطن والأرز والذرة وبطيخ اللب والخضروات

وأوضح "غربية"، أنه يتم متابعة الزراعات الصيفية من القطن والأرز والذرة وبطيخ اللب والخضروات، المنزرعة في الأراضي الزراعية بالمحافظة، وتقديم الإرشادات الزراعية اللازمة للمزارعين من أبناء المحافظة لضمان الحصول على أعلى إنتاجية من الفدان الواحد لمختلف المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الإستراتيجية من القطن والأرز والذرة.

أسعار الأرز اليوم

– انخفض سعر كيلو الأرز البلدي ليتراوح حاليا ما بين 25 إلى 28 جنيها.

– يبدأ سعر كيلو الأرز السائب 26 جنيهًا.

– يتراوح سعر الأرز المعبأ من 30 إلى 35 جنيهًا حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

– الأرز الهندي متوفر حاليا في الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو

– سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 28.100 جنيه للطن.

– الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%”، سعره 27.200 جنيه للطن.

– سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة 18400 جنيه للطن، ورفيع الحبة” 1800 جنيه للطن.

– هناك كيس رز سعره 24 جنيه وزنه من 750 لـ 800 جرام، أي أن الكيلو منه يكون سعره من 29 جنيه لـ 30 جنيه