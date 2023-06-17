موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية بين كرواتيا وإسبانيا

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الكرواتي بنظيره الإسباني، في نهائي دوري الأمم الأوروبية لهذا الموسم.

وكان المنتخب الكرواتي قد صعد للمباراة النهائية على حساب هولندا في نصف نهائي البطولة، بعدما تعادل المنتخبين بهدفين لمثلهما، ليحتكما لوقت إضافي، والذي أستطاع الكرواتيين في الفوز بنتيجة 4/2.

بينما حقق المنتخب الإسباني الفوز على إيطاليا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا قويًا أمام كرواتيا في المباراة النهائية.

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم

تنطلق مواجهة كرواتيا وإسبانيا في الـ 9.45 من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب فاينورد.

القنوات الناقلة

تُذاع موقعة كرواتيا وإسبانيا على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث البطولة خلال الفترة الماضية.

ليفاكوفيتش حارس كرواتيا: نبحث عن الذهب أمام إسبانيا

شدد دومينيك ليفاكوفيتش، حارس المنتخب الكرواتي على أن منتخب بلاده سيخوض المباراة النهائية غدًا للتتويج باللقب، بعدما صعدت كرواتيا للمباراة النهائية أمام إسبانيا.

بينما أوضح ليفاكوفيتش أن منتخب بلاده سيلعب المباراة بثقة كبيرة من أجل التتويج بالذهب، والتي ستكون البطولة الأولى في تاريخ المنتخب الكرواتي في مباراة الغد.

فيما وصف حارس كرواتيا الفوز بالمباراة بمثابة حلم من أجل التتويج بأول لقب في التاريخ بالنسبة للكرواتيين.

تصريحات حارس كرواتيا

قال الحارس الدولي دومينيك ليفاكوفيتش: "جئنا إلى ملعب فينورد بثقة كبيرة لنا، نمتلك ميدالية برونزية وأخرى فضية، لكننا سنلعب غدًا من أجل الفوز بالذهبية".

وأضاف ليفاكوفيتش تصريحاته: "اللقاء سيكون صعب أمام الماتادور الإسباني، المنافس صعب للغاية، كل واحد من لاعبيه الـ 23 يمتلك مستوى كبير من اللعب".

وأوضح ليفاكوفيتش أن حصد اللقب الأول في تاريخ كرواتيا سيكون “حلم”، مضيفًا: "سنقدم الأفضل لدينا في مباراة الغد ونرغب في تحقيق هذا الأمر بمساعدة جماهيرنا".

وتابع ليفاكوفيتش: "نجحنا في الفوز بمعظم اللقاءات التي امتدت للأشواط الإضافية، أعتقد أن وصفة النجاح الخاصة بنا هي أننا نتصرف حقا كمجموعة حقيقية".

وأختتم ليفاكوفيتش تصريحاته، حيث قال: "لدينا اتحاد كبير في المنتخب، نحن أصبحنا عائلة واحدة وأرى أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية فيما أصبحنا عليه خلال الوقت الراهن، ندعم بعضنا البعض ونبذل قصارى جهدنا في كل مرة نلعب فيها للمنتخب الكرواتي".