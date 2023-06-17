حارس كرواتيا: نخوض نهائي الأمم الأوروبية من أجل التتويج

أكد دومينيك ليفاكوفيتش، حارس المنتخب الكرواتي أنهم سيخوضون نهائي دوري الأمم الأوروبية من أجل التتويج باللقب، بعدما صعد منتخب بلاده للنهائي لمواجهة إسبانيا.

وشدد ليفاكوفيتش أن منتخب بلاده جاء بثقة كبيرة من أجل التتويج بالميدالية الذهبية الأولي في تاريخ الكرواتيين في مباراة الغد.

فيما وصف حارس كرواتيا الفوز بالمباراة بمثابة حلم من أجل التتويج بأول لقب في التاريخ بالنسبة للكرواتيين.

كما أوضح أن المنتخب الإسباني يعد خصم عنيد وقوي ويمتلك 23 لاعبًا في مستوى عالي وقوي من اللعب.

وأشار إلى أن المنتخب الكرواتي يتصرف كمجموعة واحدة، حيث يمتلك الفريق وصفة النجاح، بعدما فاز بالمباريات التي امتدت للأشواط الإضافية.

تصريحات حارس كرواتيا قبل نهائي الأمم الأوروبية

تحدث الحارس الدولي دومينيك ليفاكوفيتش، حيث قال: "أتينا إلى هنا بثقة كبيرة في أنفسنا، معنا ميدالية برونزية وأخرى فضية، لقد أتينا من أجل الفوز بالذهبية".

وتابع: "المباراة ستكون صعبة أمام إسبانيا، فالمنافس معقد للغاية، كل واحد من لاعبيه الثلاثة والعشرون يمتلك مستوى عالي وكبير من اللعب".

وكشف ليفاكوفيتش عن أن التتويج بأول لقب في تاريخ كرواتيا بمثابة حلم، مؤكدًا: "سنقدم أفضل ما لدينا ونرغب في تحقيق هذا الأمر بمساعدة جماهيرنا".

وأضاف: "فزنا بأغلبية المباريات التي امتدت للأشواط الإضافية، أعتقد أن وصفة النجاح الخاصة بنا هي أننا نتصرف حقا كمجموعة حقيقية".

وأتم ليفاكوفيتش تصريحاته: "نظهر اتحادًا كبيرًا، فنحن بمثابة عائلة وأرى أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية فيما وصلنا إليه خلال الفترة الحالية، فنحن ندعم بعضنا البعض ونبذل قصارى جهدنا في كل مرة نلعب فيها للمنتخب الكرواتي".

موعد نهائي دوري أمم أوروبا

يلتقي المنتخب الكرواتي بنظيره الإسباني في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء الغد، في المباراة التي تُلعب ضمن نهائي دوري أمم أوروبا لهذا الموسم 2022/2023.

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة على شبكة قنوات “بين سبورتس” والحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل حصري في الوطن العربي والقارة الإفريقية، بجانب تقديمها لعدد من البطولات الأوروبية والإفريقية والاَسيوية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا والشامبيونزليج الاَسيوي.