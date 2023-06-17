إنتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات ببني سويف    

انتهاء المرحلة الثانية من حملات التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت 27 مايو 2023 تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأكد المحافظ، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة قد بلغ 375 حالة منها 207 حالة على مساحة 48 ألف و888متر + 168 حالة على 5 أفدنة و4 قرارايط فيما تم خلال المرحلة الأولى، إزالة 402 حالة والتي جرى تنفيذها في الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو إلى 402 حالة ليصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلتين إلى 777 حالة

ولفت المحافظ، إلى استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل

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