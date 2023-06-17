هدى بركة: توظيف خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية في كبرى الشركات

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية أن مبادرة بناة مصر الرقمية حققت إنجاز ورائه جهد تراكم على مدار ثلاثة أعوام لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ووظائف المستقبل في تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي.

أضافت خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من مبادرة مصر الرقمية، أنه تم التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وتم تدريب الطلاب والدمج بين التعليم الرقمي والأكاديمي.

تابعت بدأنا بجامعة واحدة في السنة الأولى لتتوالى الجامعات ويصبح عددها 4 جامعات.

أشارت إلى أن المبادرة استهدفت في بدء إطلاقها تخصصات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والآن الفنون الجميلة ويتم العمل على استهداف مسارات جديدة.

قالت: “ 625 طالب التحقوا بالمبادرة واليوم نشهد تخريج 222 طالب تحت قبة جامعة القاهرة، حرصنا على المساواة في الحصول على المنح الدراسية والتنوع بين الطلاب إجمالي عدد الإناث 346 وهو أكبر من عدد الذكور”.

لفت إلى إتاحة الفرص المتساوية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي 19٪ من محافظة القاهرة و 11٪ من الجيزة و 7٪ الغريبة.

أكدت أن المبادرة اتركزت على المحور التقني واكتساب المهارات الشخصية واكساب الشباب مهارات اللغة والتدريب العملي ويتم تدريبهم في أحد المشروعات التي تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مما يكسبهم خبرات واسعة.

أوضحت أنه تم توظيف خريجي الدفعة الأولى في جميع شركات التكنولوجيا والقطاع المصرفي.

قالت: “نسعى إلى زيادة الجامعات والتخصصات والوصول لجامعات الصعيد خدمة لاستراتيجية مصر الرقمية”.