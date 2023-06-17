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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط 13 قطعة سلاح ناري في حملة بسوهاج

سلاح
سلاح

قامت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بشن حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية).

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصةوضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرةمركز شرطة (دار السلام)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (13) قطعة سلاح ناري(3 بنادق آلية –5 بنادق خرطوش –طبنجة –4 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (11 متهملأحدهم معلومات جنائية) .

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة..ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (109) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الداخلية تُواصل مُطاردة مروجي العملات المقلدة

وفي سياق متصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ، ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً إمتلاكه عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة. وقدرته على تزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة – بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافهوأمكن ضبطهبدائرةمركز شرطة "أشمون" ، وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول بفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى). 

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

            

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