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موعد وشروط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة حتي الأربعاء الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى
الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمدة شهرين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg .

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وزارة الداخلية تواصل مشاركة سيدات مصر الاحتفال بيوم المرأة

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وزارة الداخلية تُواصل فاعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى 1211 فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات " القاهرة - الجيزة - القليوبية ".

 

أسعار مخفضة 

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/marketsandbranches

 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

 

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