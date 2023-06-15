الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمدة شهرين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg .

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى 1211 فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات " القاهرة - الجيزة - القليوبية ".

أسعار مخفضة

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/marketsandbranches

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.