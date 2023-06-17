وزارة الداخلية تضبط 3 وقائع سرقة

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في ضبط 3 وقائع سرقة في حملات أمنية متنوعة بالقاهرة.

تم ضبط 3 أشخاص، وذلك حال شروعهم فى سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بدائرة قسم شرطة القطامية، وتم بإرشادهم ضبط عدد 5 أغطية بلاعات صرف صحى أخرى - سيارة ملك أحدهم، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل.

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته عدد 23 هاتف محمول مختلفة الأنواع ومجهولين المصـدر - شاكوش حديدى، وبمناقشته عن مصدر الهواتف أقر بسرقتها من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب " التسلق "، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى عملات "أجنبية - محلية" - عدد ٤ ساعات يد - جهاز "لاب توب" - عدد ٢ هاتف محمول - جواز سفر لإحدى الدول خاص بالمجنى عليه - عدد 2 دفتر شيكات خاصين بالمجنى عليه) وأقر بأن تلك المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة وأنه قام بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وشراء هاتف محمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

كشف ملابسات تضرر شخص من عدم التزام مالك ورشة بمواعيد الغلق

وفي سياقٍ مُتصل، كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضرر فيه أحد الأشخاص من قيام مالك ورشة بالعمل حتى أوقات متأخرة، وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق بالقاهرة.

وعقب رصد تداول منشور على أحد الصفحات مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام مالك ورشة لإصلاح السيارات بمدينة نصر بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق متسبباً فى إزعاج المواطنين.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالفحص والتنسيق مع الجهات المختصة وعلى الفور تم التوجه إلى الورشة محل الشكوى، وتبين عدم وجود ثمة تراخيص، وإغلاق الورشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.