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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

طائر يخترق جسم طائرة (فيديو)

طائر يخترق جسم طائرة
طائر يخترق جسم طائرة

حطّم طائر ضخم الزجاج الأمامي في قمرة قيادة طائرة في الإكوادور، وانتشرت  دماؤه على وجه الطيار.

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ونجح  الطيار في  الحفاظ على هدوئه بعد أن حطم طائر هائل الزجاج الأمامي للطائرة.

ووثق مقطع فيديو  للطيار أرييل فالينتي على نطاق واسع بعد أن سجل الحادث المروع في فينيس بمقاطعة لوس ريوس.

وأظهرت  اللقطات بقايا الطائر ومخالبه الضخمة المتدلية فوق الطيار الملطخ بالدماء في جميع أنحاء وجهه وبزيه العسكري بينما يواصل توجيه الطائرة وهو يبدو غير منزعج.

وأكمل الطيار تمارينه ولم يصب بأذى، وحافظت الطائرة على توازنها طوال الوقت.

ولم يستدل حتى الآن على  نوع الطائر، لكن البعض تكهن بأنه كان من نوع كوندور الأنديز الذي يبلغ طول جناحيه 10 أقدام.

https://twitter.com/i/status/1669238324324646912

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