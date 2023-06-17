إقبال كبير من الناخبين في الغرفة التجارية بالغربية

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بالغربية، إقبالا كبيراً من الناخبين لأول مرة للإدلاء بأصواتهم ، في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية، وسط تقدم ملموس لقائمة البناء برئاسة الدكتور صلاح الكمونى.

وقد انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لاختيار 8 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف من وزارة التجارة والصناعة.



ويتنافس على انتخابات مجلس الإدارة قائمة البناء والتي يقودها الدكتور صلاح الكموني رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتضم كلا من هشام الساكت، إبراهيم القاضي، محمد ابو علم، السعيد العراقي، كريم اسماعيل الدريني ، احمد حلبة، بينما تضم قائمة محمد مصلح، أبو شادي يسري، محمود سمير عيسي، محمد جابر الزهيري، صلاح عفيفي، لطفي ابراهيم امين، شريف البشبيشي، امين غدية.

وفتحت اللجان ابوابها أمام الناخبين للإدلاء باصواتهم لانتخاب المجلس الجديد، داخل مقر الغرفة التجارية بطنطا، نادي المعلمين بسمنود، ومركز شباب المحلة ويضم مركز ومدينة المحلة، نادى كفر الزيات ويضم مركزي بسيون وكفر الزيات، نادى زفتى الرياضى ويضم مركز ومدينة زفتى والسنطة، مركز شباب قطور، ويضم مركز ومدينة قطور.

وعقب إعلان المجلس الجديد للغرفة التجارية يتم تعيين 8 أعضاء ليتكون المجلس من 16 عضوا 8 أعضاء بالانتخاب و8 أعضاء بالتعيين.