إقبال ضعيف على انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء، اليوم، إقبالا ضعيفًا من قبل الناخبين مع بداية الساعات الأولى لعملية التصويت.

و من المقرر أن يتوجه 2000 و754 ناخبا، لاختيار 7 من 13 لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

شهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، ويرجع ذلك لكون محافظة جنوب سيناء محافظة سياحية، تعتمد على المزارات السياحية والرحلات البحرية الصباحية، ومن المتوقع أن تنشط الحركة الانتخابية مساءاليوم.

وتشهد الانتخابات تنافس 13 مرشحا هم :-

دكتور حاتم السيد - وحنا رمسيس - والشاب سليمان جمعة - وعادل النجار - ومحمد ربيع - المهندس محمد عبد الله - ومحمد عبده حامد - هشام خضير - خالد الرويعي - عيد محمد - وهيثم بو عشبه - والشاب مصطفي عبد الله

