انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة اليوم

تنطلق اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، العملية الانتخابية لاختيار 8 أعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

عدد منتسبي الغرفة التجارية بالجيزة



ويصل عدد منتسبي الغرفة الذين لهم حق الإدلاء بصوتهم نحو 28 ألفًا و348 تاجرًا ما بين منشأة فردية إذ يصل عددهم إلى نحو 17 ألفًا و946 منشأة موزعين على 5 لجان، بالدورين الأول والثالث بمقر الغرفة التجارية بالجيزة.

يضاف إلى ذلك نحو 10 آلاف و302 تاجر شركة، موزعين على 3 لجان بالدور الرابع بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالجيزة. قائمتان ومرشح فردي يخوضون انتخابات غرفة الجيزة

ويتنافس في العملية الإنتخابية للغرفة التجارية بالجيزة، نحو 17 مرشحًا موزعين على قائمتين تضم 16 مرشحًا وهم قائمة أفعال لا أقول، وقائمة صوت التاجر، إضافة إلى مرشح فردي.

ويخوض مجدي محمد مرسي محمد وشهرته مجدي عرابي عضو مجلس إدارة بالغرفة وشعبة الأجهزة المنزلية، الانتخابات مرشح فردي خارج القائمتين.

انطلاق إنتخابات الغرفة التجارية بالجيزة اليوم

قوائم انتخابات غرفة الجيزة



وفيما يخص القائمة الأولى التي تخوض الانتخابات تحت اسم قائمة “أفعال لا أقوال” وتضم 8 مرشحين بقيادة عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسرور الصباحي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعمرو مخيمر، عضو مجلس الإدارة، ومحمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة.

ويخوض الانتخابات ضمن قائمة «أفعال لا أقوال» للمرة الأولى كل من خالد سالم، وائل رياض ناصر، السيد زغلول.

أما القائمة الثانية فتخوض الانتخابات تحت اسم «صوت التاجر»، بقيادة محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والفنادق بالغرفة، ورئيس الغرفة السابق، وهشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة، وإكرامي محمود حمدي ونشاطه سكرتير شعبة السياحة، وسامح تقوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، ومحمد راشد، سكرتير شعبة المواد الغذائية، وأسامة رفاعي، وأحمد حجازي، ووافي محمد.