المشدد 15 سنوات لمُتهم بالاتجار في الشابو

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ن.س.ر" عامل بالسجن المشدد 15 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو.

كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، كما عاقبت المتهمة "ل.م.ف" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار فى الشابو بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

تأجيل مُحاكمة المُتهمين بإنهاء حياة شخص

وعلى جانب آخر، قرر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور لجلسة 16 يوليو للحكم.

أحالت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق المتهمين "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح" 33 سنة، و"أحمد.ا.ع" 31 سنة، و"أحمد. م. ر"36 سنة، و"محمد. س. ا" 25 سنة، و"عبدالحميد.ط.م" 25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وجاء بأمر الإحالة استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و الحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بينوا النية و عقدوا العزم علي أزهاق الروح، علي اثر سبق الخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، وما ان ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض " خنجر" فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود على الواقعة فى التحريات، إنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حتي حضر الأخير ومرافقوه من المتهمين جميعا، حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، وما أن تقابلوا وإياه فأشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، تجاهه راغبين التعدي عليه، إلا أنه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجنى عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول بسلاح أبيض "خنجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته.