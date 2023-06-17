أسعار الاسماك.. حالة من اللإستقرار والهدوء السعري تشهدها أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجل السمك البلطي مزارع نحو 80 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سمك البوري نحو 120 جنيها للكيلو من سوق العبور للجملة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، ولاتي تراجعت في معظم أنواعها مع استقرار على أخر ارتفاع للانواع الأخرى، وتُعد الأسماك من أهم اللحوم التي يقبل عليها المستهلك لرخص ثمنها وأهميتها الغذائية وقدرتها على أعطاء الجسم أنواع كثيرة من البروتينات التي تمد الانسان بالطاقة والحيوية، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور للجملة

الاسماك

وسجل السمك البلطي مزارع نحو 80 جنيها.

بينما سجل السمك البوري نحو 120 جنيها.

كما حقق سمك الطوبار نحو 80 جنيها.

كما سجل سمك الدنيس نحو 200 جنيه.

بينما سجل سمك القاروص نحو 180 جنيها.

وسجل سمك السالمون نحو 430 جنيها.

بينما سجل سمك البربوني سعر 140 جنيها.

كما سجل سمك المكرونة السويسي سعر 140 جنيهات.

وسجل سمك الماكريل البحري نحو 90 جنيها.

وحقق سمك سيلفر البحري نحو 45 جنيها.

بينما سجل السبيط تحو 250 جنيها.

وحقق سعر الجمبري الوسط نحو 260 جنيها.

وسجل سعر الجمبري الكبير نحو 300 جنيها.

بينما سجل الجمبري الجامبو سعر 350 جنيها.

وحقق سمك الكاليماري البلدي سعر 130 جنيها.

كما سجل سمك الشعور نحو 30 جنيها.

بينما سجل الجمبري الصغير نحو 230 جنيهات.

بينما سجلت الكابوريا سعر 80 جنيها.

وسجل سمك البلطي البلدي سعر 80 جنيها.

كما سجل البلطي الصغير نحو 55 جنيها.

بينما سجلت الكابوريا الكبيرة نحو 150 جنيها.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.