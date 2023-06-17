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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيريه التونسي والجزائري تعزيز سُبل التعاون

بوابة الوفد الإلكترونية

على هامش حضور دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، بمشاركة 170 دولة، من بينهم 20 دولة عربية، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل من كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي، وعبد الرحمن حماد وزير الشباب والرياضة الجزائري، لبحث تعزيز سُبل التعاون المشتركة.

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تطرق اللقاء إلى العمل على تعزيز وتكثيف المشاريع والبرامج الشبابية والرياضية بين الدول الثلاث، ودراسة سبل تفعيل أطر التعاون المشتركة، تأكيداً على قوة العلاقات الدبلوماسية التي تجمعهم، وفى ضوء البرامج العربية التي يتم تنفيذها في مختلف البلدان العربية على مدار العام، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب.

أكد وزير الشباب والرياضة عمق علاقات الأخوة التي تربط بين مصر وتونس والجزائر، لافتا إلى تميز العلاقة على المستوى السياسي ومتانة الروابط التاريخية بين البلدان الثلاثة، متطلعا إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال الرياضة خلال الفترة المقبلة.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة، والمدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

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