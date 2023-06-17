السبب الحقيقي وراء وفاة توت عنخ آمون.. عالمة مصريات تفجر مفاجأة مدوية

أثارت عالمة المصريات الطبية الحيوية، صوفيا عزيز ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بعد طرحها نظرية جديدة ومثيرة تكشف عن السبب الحقيقي ورا وفاة توت عنخ آمون.

حادث عربة السر وراء وفاة توت عنخ آمون

ووفقًا لما ذكرته مجلة "بي بي سي ساينس فوكس"، أشارت عالمة المصريات إلى أن توت عنخ آمون مات بسبب حادث عربة عالية السرعة، بينما كان تحت تأثير الكحول، مثل أي شاب مراهق، مما أسفر عن إصابته بكسور خطيرة في الساق، تسببت لاحقًا بعدوى، ومن ثم وفاته.

توت عنخ آمون

وفي السياق ذاته، أقدم جموعة من علماء المصريات على فحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة في عام 2010، لفهم السبب الرئيسي وراء وفاته بشكل أفضل، ليتبين أن الملك الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط عندما توفي، لم يكن مصابًا بالملاريا فحسب، بل كان يعاني أيضًا اضطرابات صحية متعددة وقت وفاته.

عالمة المصريات صوفيا عزيز

على صعيد آخر، زعمت دراسات سابقة أن توت عنخ آمون كان بحاجة إلى عصا للمشي لأنه كان مصابًا بداء "كولر" المؤلم، بالإضافة إلى تشوهات في قدميه.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استبعدت عالمة المصريات الطبية الحيوية، صوفيا عزيز كل هذه الفرضيات، مستندة إلى الممتلكات الموجودة في قبر الملك كدليل، حيث كان المصريون القدماء يدفنون موتاهم مع أشياء يمكنهم استخدامها في الحياة الآخرة على حد معتقداتهم.

توت عنخ آمون

ونفت عزيز أن يكون توت عنخ آمون خاضعًا للعلاج الطبي من أمراض معينة وقت وفاته، مشيرة إلى العربات والدروع والنبيذ التي عثر عليها في قبر الملك، والتي تدل على أنه كان ملكًا محاربًا، انتهت حياته بعد إصابة خطيرة في عربته، أدت لجروح خطيرة، فيما شددت على أن التشويه الواضح في مومياءه، يرجع إلى الضمادات الضيقة واستخدام "الراتينج" أثناء عملية التحنيط.

وفي سياق متصل، صرحت عالمة المصريات بأنها عندما درست توت عنخ آمون، توصلت إلى أنه ما من دليل على أنه كان معاقًا أو يعاني من تشوهات القدم الخلقية التي تعرف باسم القدم الحنفاء، وذلك خلال حضورها مهرجان "شلتنهام العلمي".

توت عنخ آمون

وأَضافت صوفيا عن توت عنخ آمون: "كانت رجلاه طبيعيتان، فإذا كان يعاني من تشوه فسيواجه صعوبة في المشي، لكن العظام الطويلة لا تظهر أي دليل على ذلك"، فيما اختتمت تصريحاتها بقولها: "قد لا نعرف أبدا كيف مات توت عنخ آمون بالضبط إلا إذا وجدوا شيئا مع الأعضاء الداخلية، ولا أعتقد أنه يمكننا اكتشاف أي شيء آخر حتى ذلك الحين".