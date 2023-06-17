عاجل
أهمية زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

txt

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

txt

السعودية.. ضبط 3 مصريين لترويجهم لحملة حج وهمية

الشرطة السعودية 

وذكرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية واس اليوم  أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، شملت ضبط 6 آلاف و695 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و960 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2122 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 628 شخصا، كما تم ضبط 149 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

 

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، إذ بدأت في باريس، جلسة محادثات سعودية فرنسية، وهذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.

 

ووفقًا لما ذكرته وكالة “واس" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تتضمن المحادثات السعودية الفرنسية ملفات دولية عدة أبرزها لبنان والعراق والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وسُبل مساهمة السعودية في تسريع إنهاء الحرب بناء على طلب فرنسي، كما تشمل المناقشات أيضا العلاقات الثنائية في مجالات عدة منها الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

 

وكان ولي العهد السعودي قد وصل، في وقت سابق، إلى قصر الإيليزيه ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

كما سيُشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.

 

مواد متعلقة

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل فصلًا جديدًا

أفضل الذكر وأحب الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

وصول أولى رحلات الحجاج السودانيين إلى السعودية

أفضل الأدعية للمتوفي على مدار يوم الجمعة

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

تصفية الرمثان تاجر الكبتاجون السوري وعلاقته باجتماع جامعة الدول

حصول 103 باحثًا على شهادة التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

كواليس إجلاء العائدين من الموت بالسودان.. جواز سفر مصر كلمة السر
الجريدة الورقية