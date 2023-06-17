تداول 7 آلاف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 436 شاحنة بضائع و 150 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 215 شاحنة بضائع و 140 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 221 شاحنة بضائع و 10 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 و استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل و غادرت الميناء العبارة القاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع البحري تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعةو 150 شاحنة بضائع، و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكبا بموانيها .

