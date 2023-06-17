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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تداول 7 آلاف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 436 شاحنة بضائع و 150 سيارة.

 حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 215 شاحنة بضائع و 140 سيارة  بينما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 221 شاحنة  بضائع و 10 سيارات.


ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1  و استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل و غادرت الميناء العبارة القاهرة.

 كما يشهد ميناء نويبع البحري تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعةو 150 شاحنة  بضائع، و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكبا  بموانيها .
 

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