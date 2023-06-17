يلّا سوبر آب يفوز بمسابقة We Make Future ويتأهل ل Startup World Cup

فاز يلّا سوبر آب المملوك لشركة باي سكاي الرائدة في مجال التكنولوجيات المالية وحلول الدفع الإلكتروني، في المسابقة النهائية بمعرض We make Future الدولي للتكنولوجيا والابتكار الرقمي الذي أقيم في إيطاليا، بعد تفوقها على مئات الشركات الناشئة، لتصبح باي سكاي الشركة المصرية والعربية والافريقية الوحيدة التي تفوز بهذه المسابقة. وتعد مسابقة WMF المسابقة الأكبر عالميا للشركات الناشئة لاختيار الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً.



يأتي هذا الفوز تقديرا لجهود شركة باي سكاي وانجازاتها في قطاع التكنولوجيا المالية وحرصها الدائم علي تقديم حلول مبتكرة لسد الفجوات التي تواجه المدفوعات الإلكترونية و قطاع الخدمات المالية حول العالم، حيث تقوم الشركة بالعمل على تعميم منظومة الدفع الالكتروني و الشمول المالي من خلال تقديم أفضل وأسهل وسائل الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات، وفي ذلك الاطار تتأهل باي سكاي الى سان فرانسيسكو لتمثيل أفريقيا والشرق الأوسط أوربا في مسابقة Startup Startup World Cup في سيلكون فالي والمنافسة علي مليون دولار أمريكي.

أعرب الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن حماسه بفوز باي سكاي في We make Future، حيث قال: "نحن فخورون بكوننا الشركة الناشئة الوحيدة من مصر والعالم العربي وافريقيا التي تفوز بهذه المسابقة، حيث استطعنا ان نبني نموذج قادر على منافسة شركات عالمية من خلال يلّا سوبر آب الذي يقدم اسهل وافضل الحلول الرقمية المالية والغير مالية للأفراد والشركات".

وقال: "تشرفنا بالتأهل للمسابقة العالمية والتي تستلزم بذل المزيد من الجهد الذي من شأنه أن يعزز من قوة الشركات الناشئة المصرية اجمالا ونموذج اعمال الشركة على وجه الخصوص. وان باي سكاي ستواصل العمل على تحسين وتطوير نموذج يلّا سوبر آب".



وأضاف صادق: "أن هذه الجائزة تعزز وتؤكد دور الشركات المصرية الناشئة في تسريع وتيرة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، تأكيدًا لتوجيهات الدولة المصرية وتوصيات البنك المركزي بأهمية توجيه الدعم وسبل التطوير لقدرات الشركات الناشئة لدعم الاقتصاد بشكل مبتكر و تحقيق مثل هذة الانجازات العالمية."

