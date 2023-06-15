"طوق نجاة" حملة إعلامية لمواجهة الهجرة غير الشرعية لطلاب إعلام الوادي الجديد

شهدت لجنة المناقشة لطلاب العلاقات العامة بإعلام الوادي الجديد، المكونة من الأستاذ الدكتور محمد محفوظ رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف الأسبق، ومحمد إسماعيل عمر خبير العلاقات العامة والإعلام، والإذاعي محمد حسين كبير المذيعين بإذاعة الوادي الجديد والمستشار الاعلامي لجامعة الوادي الجديد، والإعلامية إلهام سلطان كبير المذيعين بإذاعة الوادي الجديد، مناقشة مشروع العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023 لقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد والذي جاء تحت عنوان (طوق نجاة).

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور "عبد العزيز طنطاوي" رئيس جامعة الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور "أحمد سيد حرباوي" نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور "إسلام عامر" عميد كلية الآداب، وبحضور الأستاذ الدكتور "محمد عبد السلام" وكيل كلية الآداب لشؤن التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور "مصطفى محمود" وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور "حازم القاضي" منسق قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة.

تهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية التي زادت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى الجمهور المصري وتحديداً فئة الشباب الحالم بالخروج من أراضي الوطن بحثاً عن فرصة جديدة بطرق غير مشروعة، كما تعزز الحملة من جهود الدولة المصرية في محاربة هذا الظاهرة السلبية ووضع حلول وتشريعات صارمة تحد من انتشارها.

يتكون أعضاء الحملة من فريق مكون من "خمسة عشر" طالباً وهم (سهيلة عادل - أماني ناصر - أسماء طه - هبه مدني - سندس حسين - تقى محمد - شمس أسامة - رحاب مصطفى - محمد وليد - بيجاد سامح - إبراهيم محمود - محمد النميري - محمد علي - أحمد إسماعيل - أمير صالح).

وصرح الدكتور "حازم القاضي" منسق قسم الإعلام بأن موضوع حملة (طوق نجاة) قد ناقش مجموعة من الموضوعات منها دوافع الهجرة غير الشرعية وخطورتها، مضيفاً أن هذه الحملة الإعلامية تأتي في إطار حرص جامعة الوادي الجديد بالتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، حيث اعتمدت الحملة في تخطيطها على الجمهور المستهدف، وطرق استهدافهم بكل السبل الإعلامية المتاحة، ومن ضمنها وسائل الإعلام المساعد سواء مؤسسات أو ناشطين في هذا المجال، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور "محمد محفوظ"بجهود الحملة حيث صرح بأن الحملات الإعلاميّة من أهم النشاطات في هذا الوقت، وتختلف طرق إعدادها ونتائجها بناءً على مدى واقعيّة هذه الحملات وطرق تنفيذها، وتتنوع الحملات بين توعويّة أو تعديل سلوكٍ مجتمعي أو حملات دعائية، وكل تلك الحملات تأتي محاولة لاقناع أو توجيه الرأي العام إلى أهدافها الموضوعة وهذا ما نجحت فيه حملة (طوق نجاة).

وأضاف الدكتور "رمضان إبراهيم" إن إطلاق حملة (طوق نجاة) في هذا التوقيت هو أمر هام للغاية نظراً لحاجة الدولة المصرية إلى جميع فرد من أفرادها للمشاركة في الدفع بعجلة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتأتي هذه الحملة في ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الذي يحتاج أن تتضافر فيه جهود الدولة مع جهود الأفراد والمؤسسات لمواجهة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها التي تنعكس بالسلب على أمن واستقرار الوطن.

وقال "محمد اسماعيل عمر" إن حملة طوق نجاة لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بالوادي الجديد، هي محاولة مثمرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، واستكمال برامج توعية الشباب متمنياً استكمال تلك الحملة وجعلها حملة قومية لنشر الوعي والثقافة والتصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية التي تفتك بنسيج البلاد.

وفى ختام مناقشة مشروع حملة (طوق نجاة) حرص فريق المشروع على تقديم الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور "عبد العزيز طنطاوي" رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور "أحمد سيد حرباوي" نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور "إسلام عامر" عميد كلية الآداب، والسادة وكلاء الكلية وأستاذة قسم الإعلام بكلية الآداب، و السادة أعضاء لجنة مناقشة المشروع، على اهتمامهم بموضوع الحملة وتقديم كافة التيسيرات لانجاح تلك الحملة الإعلامية.