مران الزمالك.. فقرة تدريبية على التسديد على المرمي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بخوض فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين.

واقترب مسؤولو نادي الزمالك من تجديد عقد الثنائي سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي لاعبي الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ونجح مسؤولو الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بعد مطالبة ناديه الأسبق الإفريقي التونسي بالحصول على حق رعايته بعد انضمامه للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

في سياق متصل كلف مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضوية وتفويضه فى اتخاذ أى إجراءات ، وتقرر إيقاف عمل عضويات جديدة في مقر النادي الرئيسي كما أنه سيتم البدء في تلقي طلبات العضوية للفرع الجديد بالسادس من أكتوبر.

وتم الإعلان عن أسعار العضويات وبعض العروض الترويجية بحيث يتم تخصيص أول 1000 عضوية في فرع السادس باكتوبر بـ150 ألف جنيه، وبعدها ثاني 1000 عضوية بـ 180 ألف جنيه، وثالث 1000عضوية بـ230 ألف جنيه، ورابع 1000 عضوية بـ260 ألف جنيه وخامس 1000 عضوية بـ300 ألف جنيه في حين ستكون بعدها العضوية بـ750 ألف جنيه.

وكشف أحمد مرتضى المكلف بهذا الملف أنه سيتم الانتهاء من إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر في عام ونصف تقريباً على مساحة 128 فدان وسيتم تنفيذه على مراحل.

وأوضح أن مرحلة بناء الاستاد ستكون الأخيرة وهناك مرحلة خاصة بكرة القدم منها 6 ملاعب للناشئين وملعبين للفريق الأول ومقر لإدارة الكرة، بالإضافة إلى منطقة حمامات السباحة، وملاعب الألعاب الأخرى;كرة السلة واليد والطائرة ومدارس الكرة، بالإضافة إلى منطقة خاصة لتنس الطاولة ولعبة البادل.

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