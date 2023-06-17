الزمالك يقترب من التجديد لـ المثلوثي وجعفر.. وينهي أزمة رعاية الجزيري

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من تجديد عقد الثنائي سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي لاعبي الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ونجح مسؤولو الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بعد مطالبة ناديه الأسبق الإفريقي التونسي بالحصول على حق رعايته بعد انضمامه للفريق الأبيض.

في المقابل ، كلف مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضوية وتفويضه فى اتخاذ أى إجراءات ، وتقرر إيقاف عمل عضويات جديدة في مقر النادي الرئيسي كما أنه سيتم البدء في تلقي طلبات العضوية للفرع الجديد بالسادس من أكتوبر.

وتم الإعلان عن أسعار العضويات وبعض العروض الترويجية بحيث يتم تخصيص أول 1000 عضوية في فرع السادس باكتوبر بـ150 ألف جنيه، وبعدها ثاني 1000 عضوية بـ 180 ألف جنيه، وثالث 1000عضوية بـ230 ألف جنيه، ورابع 1000 عضوية بـ260 ألف جنيه وخامس 1000 عضوية بـ300 ألف جنيه في حين ستكون بعدها العضوية بـ750 ألف جنيه.

وكشف أحمد مرتضى المكلف بهذا الملف أنه سيتم الانتهاء من إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر في عام ونصف تقريباً على مساحة 128 فدان وسيتم تنفيذه على مراحل.

وأوضح أن مرحلة بناء الاستاد ستكون الأخيرة وهناك مرحلة خاصة بكرة القدم منها 6 ملاعب للناشئين وملعبين للفريق الأول ومقر لإدارة الكرة، بالإضافة إلى منطقة حمامات السباحة، وملاعب الألعاب الأخرى;كرة السلة واليد والطائرة ومدارس الكرة، بالإضافة إلى منطقة خاصة لتنس الطاولة ولعبة البادل.

في المقابل ، قرر مجلس الزمالك عقد جمعية عمومية يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل حيث ستقسم على ثلاثة أجزاء غير عادية لمناقشة اللائحة الخاصة بالنادي، وجمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية وجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة في المجلس.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو يوم الجمعة المقبلة، على ملعب ستاد القاهرة في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي يسعي فيها الأبيض لحسم التأهل للهروب من الموسم الصفري بعدما فشل في المنافسه علي لقب الدوريوبطولة أفريقيا بشكل رسمي.