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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

فيتوريا يدفع ببدلاء المنتخب في مواجهة جنوب السودان الودية

روي فيتوريا
روي فيتوريا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على الدفع باللاعبين البدلاء في ودية جنوب السودان التي تقام غداً الأحد بالقاهرة ضمن فترة التوقف الدولي الحالية خلال شهر يونيو الجاري.

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واستبعد فيتوريا 6 لاعبين من قائمة المنتخب بعد الفوز على غينيا بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء الماضي بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتصدر قائمة المستبعدين النجم العالمي محمد صلاح قائد المنتخب وهداف ليفربول الإنجليزي بجانب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني بخلاف ثلاثي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويخوض المنتخب مرانه الرئيسي اليوم السبت استعداداً لودية جنوب السودان ، واستقر فيتوريا على مشاركة اللاعبين البدلاء والذين لم يحصلوا على الفرصة كاملة في لقاء غينيا بالتصفيات.

ويميل فيتوريا لمنح الفرصة للحارس محمد أبوجبل مع إمكانية الدفع بالحارس محمد صبحي في الشوط الثاني كما أن الثلاثي المنضم حديثاً غنام محمد ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو لاعبي فيوتشر سيكونوا على الأرجح ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب في لقاء الغد.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة:

 كانت بعثة منتخب مصر الأول وصلت إلى مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب، بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

 

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، متصدرًا المجموعة الرابعة بالتصفيات، ويتأهل رسميًا لأمم أفريقيا.

 

رافق البعثة في العودة جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والكابتن حازم إمام، عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جانبه، أكد محمد غرابة، مدير المنتخب، أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادًا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

 

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