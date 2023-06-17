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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث سير بـ 6 أكتوبر

حادث سير
حادث سير

أصيب 9 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق وصلة دريم بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور قامت قوات الأمن برفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة اخرى.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها على كافة المحاور المرورية والميادين الرئيسية بهدف ضبط المُخالفات المرورية المُختلفة، وللتأكد من إنفاذ القانون على الجميع. 

ويكثف رجال المرور من تواجدهم في الشوارع من أجل تنظيم حركة السير ولمُتابعة التزام السائقين بقواعد المرور للوصول لشوارع وطرقات أكثر أمناً وأماناً الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقاً

وعلى جانب آخر، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الجمعة، غرقاً في ترعة الهنادى.

وانقلبت سيارة في ترعة أصفون وأصيب شاب، وجرى نقل جثمان المتوفي والمصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وكانت مديرية أمن الأقصر لقد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث غرق شاب في ترعة الهنادي خلال السباحة، ويدعي "محمد أيمن أحمد" مقيم بقرية الهنادي،  وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين تسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما انزلقت عربية ملاكي في ترعه اصفون أمام طريق المشبك، مما أسفر عن إصابة "عبدالله محمد عبدالله" 25 سنه مقيم بقرية الكيمان، وتم نقله لمستشفي طيبة التخصصى، وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج وكسور، ويجري تقديم العلاج اللازم له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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