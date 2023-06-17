أسعار الفراخ اليوم السبت في المزرعة والأسواق المصرية

اسعار الدواجن.. حالة من التراجعات تشهدها أسعار الدواجن خلال الفترة الصباحية اليوم السبت في المزرعة ولدى المستهلك، وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر قبل أيام قليلة، ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن صباح اليوم السبت، والتي شهدت تراجعات في القيمة السعرية للكيلو في المزرعة وللمستهلك، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 68 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم السبت

الدواجن

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

سعرالأوراك ما بين 78 إلى 91 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم ما بين 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

وجاءت سعر الصدور بالعظم تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

بينما سجلت سعر الأجنحة 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الهياكل ما بين 38 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء 65 في المزرعة و69 إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المستورد المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

وسجل سعر كتكوت أبيض مابين 11 إلى 12 جنيهًا.

بينما سجل سعر كتكوت ساسو مابين 10 إلى 11 جنيهًا.