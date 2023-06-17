44 مليار دولار فجوة في حجم تمويل الأعمال الإنسانية في العالم

كشف الدكتور عقيل الغامدى مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وممثل المملكة فى مجموعة المانحين وجود فجوة فى حجم التمويل اللازم للعمل الإنسانى والأعمال الإنسانية فى العالم تصل إلى 44 مليار دولار.



أشار الغامدى فى تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت على هامش ترأس المملكة لإجتماع مجموعة المانحين للتنسيق الإنسانى التابعة للأمم المتحدة إلى أن حجم التمويل اللازم للعمل الإنسانى والمساعدات الإنسانية الإغاثية يبلغ 54 مليار دولار بينما لم يتم جمع أكثر من 10 مليارات دولار من دول المانحين وهو رقم يمثل 19% فقط من المطلوب.



وقال الغامدى أن الإجتماع الذى ترأسة المملكة اليوم يعد الإجتماع السادس الذي يعقد تحت رئاسة المملكة لمجموعة المانحين ويبحث سد الفجوة فى تمويل الأعمال الإنسانية والإغاثية.



وأضاف أن الحلول التى يتم بحثها تتمثل فى توسيع قاعدة المانحين والإهتمام بالعمل الإستباقى للعمل الإنسانى.

وأشار الدكتور عقيل الغامدى إلى وجود العديد من التحديات التى تواجة العمل الإنسانى أهمها كثرة الأزمات وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين.