بورسعيد: ضبط لحوم عجول لبانى رضيع محظور ذبحها بمحلات الجزارة

أسفرت حملات الرقابة التموينية ببورسعيد للمرور على محلات الجزارة قبل عيد الأضحى عن ضبط أحد محلات الجزارة قام بذبح عجول لبانى رضيع محظور ذبحها حفاظاً على الثروة الحيوانية للمرة الثانية خــــلال أسبوع ، وتواصل الحملات مهمتها فى بورسعيد بناءا على تعليمات وتوجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وإشراف محمد حلمى وكيل المديرية بالمرور على كافة المحلات لضمان جودة المعروض وسلامته وقاد الحملات المهندس خالد فهمى مدير ادارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينيه ومشاركة حسن عبد الله ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة التموينية.

وتكمنت من ضبط لحوم لعجل لبانى محظور ذبحه ومذبوح خارج المجازر المخصصة وبدون أختام مما يعد مخالفاً للقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2008 و القرار رقم 72 لسنة 2017 والذى ينص على حظر ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها السنتين مما لم يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام وذلك بجميع مجازر اللحوم حفاظاً على الثروة الحيوانية .

وبناءا على التقرير الطبى المفصل من الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين .

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أية مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية .