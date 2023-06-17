سقوط سيارة من على جسر في الرياض (فيديو)

شهدت عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض حادث سيارة سقطت من أعلى جسر بطريق الملك فهد بالرياض، على سيارة أخرى في الأسفل ، بعد كسر الحاجز من شدة السرعة.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط المركبة من أعلى جسر طريق الملك فهد.

وأوضح الفيديو تواجد السيارتين في الأسفل محطمتين، ما تسبب بتعطل حركة المرور إثر الحادث على طريق الملك فهد نفق تقاطع أنس بن مالك، بسبب كسر الحاجز وسقوط السيارة على السيارات في النفق.

وتسبب المقطع بغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة على الرغم من أن المملكة العربية السعودية وضعت أنظمة وقوانين للحد من الحوادث وإزهاق الأرواح والممتلكات بالسرعة الجنونية، ومع ذلك ما زالت الحوادث مستمرة بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة.

المرور السعودي يحذر من السير بسرعة

ووفقا لموقع العربية، فإن المرور السعودي حذَّر اليوم السبت، من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق، مؤكدًا أنَّ الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة قد تكون عواقبها وخيمة.

وكان المرور ذكر في وقت سابق، أنَّه يتوجب على قائد المركبة التقيّد بتنظيمات السير والتنبه عند القيادة في التقاطعات، موضحًا أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة مرورية توقع على صاحبها غرامة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.

وقد أعلنت هيئة المرور بالمملكة العربية السعودية في الشهر السابق عن بعض الضوابط الجديدة المتعلقة بنظام المخالفات، إذ أنه قد تم إضافة 7 مخالفات مرورية جديدة، وذلك سيكون بدءًا من يوم الأحد الموافق 4/6/2023، وسيتم رصدها عبر كاميرات الرصد الآلي الجديدة، لأن الحكومة تريد تطبيق هذا النظام حتى تخفف من نسب الإصابات والحوادث، وكذلك الوفيات بالطرق، كما أن لرجال المرور دوراً كبيرا في ذلك، والحديث هنا سيكون شاملاً التفاصيل بصدد الرصد الآلي للمخالفات المرورية.

قد أشارت لبعض المخالفات المرورية المندرجة تحت نظام الرصد الآلي، وكان من ضمن هذه الأماكن الأرصفة والمناطق الممنوعة بها القيادة، وتجاوز الأوزان للشاحنات وكذلك المركبات التي تسير دون تواجد لوحات، والتوقف بغير الأماكن المناسبة، ولقد نوهت إدارة المرور على جميع السائقين أن يلتزموا بالتعليمات وأن يراعوا القواعد الخاصة بالسير.

https://twitter.com/i/status/1669823348824580097