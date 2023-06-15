إصابة  12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة حلوان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، جرى نقل المصابين للمستشفى، وجارت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًابوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وتحطم جزء كبير منها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ترافقها سيارات الإسعاف، وتم استخراج المصابين بمعرفة رجال الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق.

وفي وقت سابق شهد طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى أمام صوامع طهطا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 13 شخصا، تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى أمام صوامع طهطا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ووجود 13 مصابا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.



2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.



5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.



وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

