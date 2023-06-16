إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة

تعرض 3 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة

وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى بطريق الضبعة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهما كل من احمد م ك ، 22 سنة ، محل اقامته الجيزة ، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وخلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم ، ربيع م ا ، 17 سنة ،مقيم بمحافظة المنوفية ، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والجسم واشتباه خلع بالكتف الايسر ، ابراهيم م ا 23 سنة ، اضطراب فى درجه الوعى ، وتم نقلهم إلي مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم

وقد تحرر محضر بالواقعة ، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

كما نجحت أجهزة الأمن بالأقصر، في القبض على شاب ونجل عمه، لاتهامهما بقتل مواطن بالخرطوش، وإلقاء جثمانه في بالوعة في مركز الكرنك.

كانت البداية بتلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقى في الزراعات شرق الأقصر، إثر إصابته بطلق خرطوش وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

وقد أقر المتهمان تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة حول الحادث.

تم تشكيل فريق بحث على الفور؛ لكشف هوية المتهم وملابسات الحادث، وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه يدعى "ضياء.ح.ص" يبلغ من العمر 15 سنة، مقيم فى نجع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثمانه؛ توصلت التحريات إلى أن المجني عليه قد توجه برفقة شاب من جيرانه يدعى "ع.م" ويبلغ من العمر 19 سنة، وتم ضبطه فى مسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة برفقة أحد أقاربه وذلك للانتقام من والده، حيث خطط برفقة نجل عمه التخلص منه بطلق خرطوش وإلقاء جثمانه فى بيارة ترعة بمنطقة الزناقطة خلف إحدى محطات الوقود.