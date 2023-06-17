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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

السنغال تواجه بنين بتصفيات أمم أفريقيا الليلة في رحلة الحفاظ على اللقب

منتخب السنغال
منتخب السنغال

يستعد منتخب السنغال لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره بنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويسعي منتخب السنغال لمواصلة مشواره في البطولة الأفريقية على حساب منتخب بنين والذي يمتلك طموحات كبيرة للفوز على أسود التيرانجا.

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منتخب المغرب يلتقي جنوب أفريقيا اليوم بتصفيات أمم أفريقيا

وتمكن منتخب السنغال من ضمان تأهله بشكل رسمي لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2023 بعد اعتلائه صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

بينما يبحث منتخب بنين عن تحقيق الفوز في المباراة من أجل الإبقاء على آماله في التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، حيث يتذيل الترتيب برصيد نقطتين.

 

موعد مباراة السنغال وبنين والقناة الناقلة

تقام تلك المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في اللقاء الذي سيتم إذاعته عبر قناة بي ان سبورت4.

و يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة الثانية عشر من مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 12 نقطة ، بينما يتذيل المنتخب البينيني ترتيب تلك المجموعة برصد نقطتين.

يقدم منتخب أسود التيرانجا أداء مميز منذ انطلاق البطولة، ويبحث المدرب أليو سيسيه الندير الفني لمنتخب السنغال عن تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الجيدة للحفاظ على لقب أمم أفريقيا بعد التتويج به النسخة الأخيرة.

 

نشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة بنين

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط : إدريسا جاي، نامباليس ميندي، بولاي ديا، بابا جاي.

خط الهجوم : ساديو ماني، فامارا دييدهيو.

 

وتقام الليلة العديد من المباريات القوية بتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

إفريقيا الوسطي × أنجولا، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية.

زامبيا × كوت ديفوار، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 FR.

ليسوتو × جزر القمر، تقام الساعة 5 بتوقيت مصر والسعودية.

تونس × غينيا الاستوائية، تقام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 3

المغرب × جنوب إفريقيا، تقام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 4

بوتسوانا × ليبيا، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2.

 

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