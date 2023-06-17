السبت 17 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب المغرب يلتقي جنوب أفريقيا اليوم بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل منتخب المغرب ضيفًا ثقيلاً على منتخب جنوب أفريقيا، في مباراة تجمع بينهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي يحتضنها ملعب سوكر سيتي.

 

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جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

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موقف مارسيل كولر من الرحيل عن الأهلي

 

يُذكر أن منتخبي  المغرب وجنوب أفريقيا حسما تأهلهما بالفعل لكأس الأمم 2023، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم، حيث يحتل أسود الأطلسي الصدارة بست نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا.

 

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تمام الساعة الـ  6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب وتُذاع عبر قناة بي ان سبورت 4 بصوت المعلق جواد بدة.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

 

غيابات منتخب المغرب في مواجهة جنوب أفريقيا

وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغربي، في مباراة جنوب أفريقيا إلى خدمات سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، الذي اضطر للعودة إلى إيطاليا، لتسوية أموره مع إدارة فريقه، وتحديد وجهته المقبلة، بعد أن توصل فريقه بالعديد من العروض في الآونة الأخيرة، كما غيبت الإصابة آدم ماسينا الذي لم يشارك في الاستعدادات وجاء مصابًا في العضلة الأمامية من الفخذ الأيسر، ليواصل غيابه عن صفوف الأسود منذ أزيد من سنة.

 

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي  بتصفيات أمم أفريقيا.

ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد - يوسف المطيع - أشرف حكيمي - نايف اكرد- غانم سايس - نصير مزراوي - إسماعيل قندوس - أشرف داري - جواد يميق - عبد الكبير عبقار - فهد موفي - آدم ماسينا - أسامة الإدريسي - سفيان أمرابط - عبد الحميد صبيري - يوسف مالح - عمران لوزا - حكيم زياش - زكرياء اوخلال - يوسف النصيري - انس زروري - وليد اشديرة - عبد الرزاق حمد الله - طارق تيسودالي.

 

 

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