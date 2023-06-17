أزمة السودان ترفع حجم التمويل اللازم للعمل الإنساني لـ 54 مليار دولار

كشف الدكتور عقيل الغامدى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وممثل المملكة فى مجموعة المانحين ارتفاع حجم التمويل اللازم للوفاء بالمساعدات الإنسانية فى العالم إلى 54 مليار دولار وذلك بدلا من 51 مليار وهو الرقم الذى أعلنتة الأمم المتحدة سابقا. أرجع الغامدى الإرتفاع إلى زلزال تركيا وسوريا الأخير وأزمة السودان.

جاء ذلك فى التصريحات التى أدلى بها الدكتور عقيل الغامدى اليوم السبت بالرياض على هامش ترأس السعودية لإجتماع مجموعة المانحين للتنسيق الإنسانى التابعة للأمم المتحدة.

وحول موقف إجتماع المانحين من المساعدات اللازمة للسودان قال الغامدى أن الأزمة السودانية تمثل جانب من إهتمام الدول المانحة حيث يتناول الإجتماع موقف المساعدات الإنسانية فى مختلف دول العالم ولا يتم التركيز على دولة واحدة