مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023م.

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن مواعيد انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني.

وجاءت جداول الامتحانات كالآتي:

المرحلة الابتدائية

الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023.

الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الثانوية

الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

"التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 202