ناعم ونظيف.. نصائح هامة قبل شراء الأضحية

عيد الأضحى المبارك 2023.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الأضحية السليمة من الأضحية المعيبة، قبل الشراء بغية عدم التعرض للغش من التجار، بشكل يضمن سلامة الأضحية من الأمراض والعيوب، فضلاً عن معرفة سنها الحقيقية، وخلوها من العيوب، فقد قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها والكبيرةُ الَّتي لا تَنقى".

ترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي نصائح مهمة قبل شراء الأضحية:

- أن يكون الخروف أو الماعز أو البقر، نشيط الحركة.

- يجب الابتعاد عن الضحية التي يلاحظ عليها الخمول أو مطأطأ الرأس أو الراقدة.

- أن تكون الأضحية سليمة، لا يوجد بها جرح الجسم، أو طفيليات خارجية بفروة الخروف.

- يجب التأكد من أن الخروف أو الجاموس، قوائمه سليمة.

- أن يكون صوف الخروف ناعم الملمس ونظيف.

- وضع كف اليد، ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

- التأكد من عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم، أو الأنف بالأضحية.

- أن تكون لية الخروف صغيرة، أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

- يجب ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية، وخلوهما من آثار الإسهال.

- يجب ألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

وقد قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن من المقرر أن الأضحية شُرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شُرعتْ فيها صلاة العيدين وزكاة المال.

وأشار "عاشور" إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأُضْحِيَّة، فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، إلى أن الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر (أي : الذي يملك ثمنه)، واستدلوا على ذلك بما روته أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» (صحيح مسلم/ 1977.

وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه ينتهي وقت ذبح الأضحية عند جمهور الفقهاء عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق «ثالث أيام العيد»، أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق «رابع أيام العيد».