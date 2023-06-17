رسالة دكتوراة بـ"إعلام المنوفية" تناقش "دور الإنترنت فى تشكيل الوعي السياسى للمرأة المصرية"

ناقشت كلية الإعلام جامعة المنوفية، دراسة دكتوراة مقدمة من الباحثة زينب السيد علام عن “دور الإنترنت في تشكيل الوعي السياسي للمرأة المصرية”، برئاسة الدكتورة ندية القاضي أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، والدكتور محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة وعميد المعهد العالي للإعلام بالشروق سابقاً، والدكتور عبد الجواد سعيد عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية سابقاً.

"إعلام المنوفية" تمنح درجة الدكتوراة لزينب السيد عن "دور الإنترنت فى تشكيل الوعي السياسى للمرأة المصرية"







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مناقسة دراسة دكتوراة في إعلام المنوفية

ومنحت إعلام المنوفية الباحثة زينب السيد علام درجة الدكتوراة فى الأداب تخصص صحافة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي، وتطرقت الدراسة لقياس مدى أهمية الإنترنت في تشكيل وعي المرأة نحو نظام ديمقراطي وحياة دستورية سليمة، يشارك فيها كل فئات المجتمع.

مناقسة دراسة دكتوراة في إعلام المنوفية

وأشارت الباحثة الحاصلة على درجة الدكتورة، إلى ظهور العديد من التشريعات التى تمنح المرأة المصرية وتمكينها فى الحياة السياسية، بإعتبارها نصف المجتمع ومصدراً اساسياً في تحقيق التنمية ونهضة المجتمع، موضحة أن الإعلام ووسائلة المختلفة خاصه الوسائل الإلكترونية له أهمية التي تؤدى دوراً كبيراً فى تكوين الوعي والثقافة السياسية للمرأة المصرية.

مناقسة دراسة دكتوراة في إعلام المنوفية

وأشارت إلى أن المشكلة البحثية في دراسة جاءت عن دور الإنترنت بتطبيقاته المختلفة، وكذلك المواقع الصحفية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسى للمرأة المصرية، والمتمثل فى مستوى المعرفة السياسية لديها بالأحزاب السياسية والشخصيات وكذلك القضايا السياسية المختلفة.

وتمت المناقشة فى حضور نخبه من الأستاذة الجامعين، الدكتورة شيرين البحيري رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، والدكتورة إيناس رضوان مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، والدكتورة نهي المشرف علي الرسالة الخاصة بالباحثة، والدكتورة ريم الزناتي مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وعدد كبير من أسرة الباحثة .