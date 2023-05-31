إعلام المنيا يكرم الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالوفد.. صور

خلال حفل قسم الإعلام جامعة المنيا

كرم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، الدكتور محمد عادل العجمي مدير التحرير ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد

جاء ذلك على هامش مهرجان مشروعات التخرج للعام الدراسى 2023 والذى تزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على تخريج أول دفعة من دفعات القسم في 1998.

قسم الاعلام جامعة المنيا يكرم الصحفيين والاعلاميين عدسة الفنان لويس المنياوي

وأكد الدكتور محمد عادل العجمي في كلمته نيابة عن الخرجيين على أهمية القضاء على أجهزة التشويش التي بالداخل والتي تدعو الشباب إلي الاحباط، وعدم العمل والاجتهاد بعد التخرج من الجامعة، مؤكدا أن كل الاعلاميين والصحفيين واجهتهم ظروف صعبة، ولكنه تغلبوا عليها حتي وصلوا لما هو عليه الأن.

الدكتور محمد عادل العجمي يلقي كلمة خلال الاحتفال

وحث مدير تحرير الوفد الطلاب وخريجي قسم الإعلام على أهمية تحديد الهدف مبكرا ووضع الخطط لتحقيق هذا الهدف

ولفت إلي أن تحديد الهدف يجب أن يقوم على ثلاث محاور: الأول: معرفة الطالب أو الخريج لنفسه جيدا، وثانيا: وضع الخطة طويلة ومنها خطط قصيرة ومكتوبة، وثالثا: التحكم في المخاطر التي توجهه، مؤكدا على أهمية عدم الاستسلام للظروف، والاحباط الذي يحيط بالشباب.

وتخرج الدكتور محمد عادل العجمي من قسم الإعلام بكلية الأدارب جامعة المنيا عام 1998، وبدأ مشواره في العمل الصحفي بعدد من الصحف والعربية والمصرية ويشغل حاليا مدير تحرير بجريدة الوفد إلي جانب التدريب في مجال الاعلام والصحافة، وحصل خلال هذه الفترة على الماجستير والدكتوراه في الصحافة الاقتصادية إلي جانب دبلومة في الاقتصاد والسياسة إلي جانب جوائز محلية ودولية.

إقيم الحفل بمسرح الثقافة والفنون تحت رعاية عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا

وقام الدكتور أشرف ماهر النواجى عميد كلية الآداب والدكتور إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام بتكريم أستاتذة ورموز القسم منهم الدكتور حسن على والدكتور محمد سعد والدكتورة عزة عزت

إلي جانب تكريم عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين خريجي قسم الإعلام ومنهم:

على البلهاسي رئيس تحرير موقع راديو صوت العرب من أمريكا، وأمير صديق اسحق معد بالقناة الفضائية المصرية والدكتور محمد فيض مخرج بقناة الصعيد، وسيد الفيل برديوسر ومخرج بالتليفزيون المصرى، وأحمد محسب مدير العلاقات العامة بجامعة المنيا، وعلا الحيني مدير تحرير روزاليوسف، والدكتور مصطفي حمدي رئيس الادارة المركزية للسياسة الخارجية مجلس الوزراء، أيمن فتحي مخرج بقناة النيل الثقافية.

كما تم تكريم داليا عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز ومحمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع ومحمد حسنين المدير التنفيذي لإحدى شركات خدمات المحتوى الرقمى، وشريف مصطفى مخرج تليفزيوني ومنتج فني، ورانيا ربيع رئيس القسم السياسي موقع مبتدأ ومحمد حسني مساعد مدير تحرير بموقع وجريدة فيتو، ومحمد سعودي صحفي باليوم السابع وإيمان حكيم الصحفيين باليوم السابع وأحمد المهدى بجريدة الأهرام المسائى وعامر محمود نائب رئيس تحرير فيتو وكريم كمال مراسل النيل للأخبار، محمد نابليون الشروق، عامر محمود فيتو، ومحمود إبراهيم، وأسلم فتحى، وجمال محمد، وعلا موسى، وعلاء إبراهيم، وأحمد مكين وإسلام فهمى، زينب محمد توفيق.

وكرم قسم الإعلام على هامش حفل الطلاب إلي جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين بالمنيا منهم: حجاج الحسيني مدير تحرير الأهرام وباهي الروبي مدير تحرير الجمهورية ومدحت يحيي رئيس قناة الصعيد

الذين حصدت مشروعات تخرجهم المراكز الأولى وأعلى التقييمات من لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من رموز العمل الإعلامى منهم: خالد الإتربى رئيس القناة الفضائية المصرية والإعلامى محمد الجازوى وخالد سعد كبير مذيعين بالقناة الأولى وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة والدكتور حسن على عميد كلية الإعلام جامعة السويس الأسبق، والدكتور عزة عزت أستاذ الإعلام بجامعة المنوفية.