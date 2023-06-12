سعر الأضاحي للحجاج في السعودية وخطوات حجزها

أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج في المملكة العرببة السعودية، وبدأت أفواج الحجاج المصريين في السفر إلى السعودية لأداء شعائر الحج للعام 2023، ويعمل الغالبية العظمى من الحجاج على تقديم نسك الهدي والأضاحي خلاله.

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وتنطلق اليوم الاثنين، أولى رحلات الحج البري وعدد الحجاج فيها نحو 4 آلاف حاج، ويستمرون في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيوالجاري.

وتسهل السعودية على حجاج بيت الله الحرام أداء هذا النسك نيابة عنهم، وعمن يرغب في ذلك من عموم المسلمين، من خلال مشروع أضاحي، الذي يتم تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية السعودي، ويتم توزيعها على مستحقيها.

سعر الأضاحي للحجاج في السعودية:

يمكن للحجاج شراء سندات الهدي والأضاحي لحج هذا العام، ويكون سعر السند الواحد 720 ريالا سعوديا، أي ما يعادل نحو 5932.10 جنيه مصري.

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و تبدأ رحلة السند بمرحلة الكشف الشرعي، ثم الكشف البيطري، والإعداد والتنفيذ وضبط الجودة والتعبئة والتغليف التبريد والحفظ، حتى المرحلة الأخيرة وهي التوزيع، وهناك أكثر من 300 مركز توزيع معتمد داخل المملكة.

ويتم حجز الأضاحي والهدي باختيار النسك المناسب، ثم الدفع وإصدار السند، وبعدها تنفيذ النسك وأخيرا يتم التوزيع على المستحقين.