استكمال محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب الأموال غدا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة محمود حسين و19 آخرين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

وقد وجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تهم تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية، وقاموا بتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

استكمال نظر محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية الشروق"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، نظر محاكمة 11 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".

وقد أسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس، ارتكاب جريمة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقدأسندت للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر، ارتكاب جريمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول حتى السابع ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وقد أسندت للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع حتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق ، غدا السبت ، أولى جلسات المحاكمة المتهمة"هناء " ،المتهمة بقتل طفلها في مدينة فاقوس بالشرقية .

كانت بداية تفاصيل الواقعة ، قبل خمسين يومًا بالتحديد في مساء الأربعاء 26 أبريل الماضي، كانت بداية مشهد النهاية، أم تقف على رأس طفلها وقد حولته إلى أشلاءٍ وقطعٍ بعدما قتلته شر قتله، لا لشيء إلا لأن الأم المتهمة سيدة فاقوس خشيت عليه وارتأت أن تذبحه جراء أسباب أوضحت أنها خلافات سابقة جمعت بينها وبين والد الطفل قبل وبعد انفصالهما.

أنها سيدة فاقوس.. حيث لقب حصدته المتهمة هناء. م. ح. ربة المنزل صاحبة السبعة وثلاثين ربيعًا، جراء ما اقترفته يداها من جرمٍ وقتلها طفلها سعد م س، ابن الخمس سنوات، الذي فارق الحياة جراء تعرضه لـ الضرب بعصى خشبية - يد فأس - سقط على إثرها أرضًا قبل أن تعاجله الأم بسكين ذبحت به رقبته وفصلت رأسه عن جسده، وبعدها حولت الجثة إلى أشلاء.

وقد اكتشف عم المتهمة ما جرى ودار حين ذهب للاطمئنان على الأم وابنها ففوجئ بما حدث ورأى أشلاء الطفل المجني عليه فأبلغ الشرطة، التي تمكنت من ضبط الأم المتهمة وسلاح الجريمة.

واعترفت المتهمة بجريمتها أمام جهات التحقيق، وأنها قد خططت ودبرت لها بعد خلافات مع زوجها وأهله، قبل أن تسرد تفاصيل ما جرى ودار.

وقررت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح أشلاء الجثة وفحص الحمض النووي DNA لـ عينات مأخوذة من تلك الأشلاء ومطابقتها بالحمض النووي للمتهمة، وهو ما أظهر تمام التطابق، قبل أن تصرح بدفن الجثة وتوجه للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ومن ثم تسلمت أسرة الطفل المجني عليه لوالده أشلاء الجثة في جردل لدفنها، فيما أمرت جهات التحقيق بـ إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما حددت المحكمة جلسة السبت الموافق 17 يونيو 2023 لبدء أولى جلسات المحاكمة.