20 يونيو محاكمة المتهمين بخداع عامل بوظيفة وهمية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تحديد جلسة 20 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات 3 متهمين بخداع عامل بوظيفة وهمية فى دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1264 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام والمقيدة برقم 155 لسنة 2023 كلى حلوان الكلية «خالد .م»، 19 سنة، عامل، «حسام .ر»، 20 سنة، بدون عمل، «عاصم .ر»، 17 سنة، بدون عمل وحال كون المتهم الثالث طفلا لم يبلغ الـ18 عامًا ميلادية بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بخطف المجنى عليه رمضان محمد بالتحايل بأن قاموا بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» موهمين إياه بوجود فرص عمل مستغلين رغبته فى ذلك مستدرجين إياه إلى محل الإقامة الذى أعدوه سلفا وما أن وصل إلى مسرح الواقعة حتى أتوا جرمهم وكان ذلك الخطف مصحوبًا بطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا فى وجهه سلاح أبيض «كتر - حبال» بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالى حوزته وقبضوا على المجنى عليه بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوه بدنيا بأن أوثقوا وثاقه وانهالوا عليه ضربًا بالأيدى والأدوات التى حازوها وانشأوا حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بقصد ارتكاب الجرائم سالفة البيان.

وأكدت شهادة المجنى عليه رمضان محمد، 19 سنة، عامل بمطعم بقيام المتهمين باستدراجه إلى محل الواقعة عن طريق نشر إعلان على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن وجود وظائف شاغرة بمدينة شرم الشيخ فتواصل معهم عبر تطبيق «الواتس آب» واتفق على مقابلتهم للتقدم للوظيفة وحال وصوله لمحطة مترو الانفاق بمنطقة دار السلام تقابل مع المتهم الأول والذى اصطحبه إلى الشقة محل الواقعة موهمًا إياه بإجراء مقابلة شخصية للتقدم للوظيفة وما أن وصل حتى حجب رؤيته المتهم الثانى بقطعة قماش وكبله المتهمين بشريط لاصق وحبال وأشهر المتهم الثالث بوجهه سلاحً أبيضًا «كتر» وتحصل منه بذلك على هاتفه المحمول والمبلغ المالى وأجبروه على الاتصال بشقيقه لطلب مبلغًا ماليًا قدره 30 ألف جنيه لإطلاق سراحه واحتجزوه تلك الفترة بالمسكن حتى امكنه اقناعهم بالنزول من المسكن للاتصال بشقيقه وعزى قصد المتهمين خطفه ومساومته على مبلغ مالى لإطلاق سراحه وسرقته كرهًا عنه واحتجازه.