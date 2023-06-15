اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم في قضية داعش حلوان

تصدر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالجواد عبدالجواد محمد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهمين في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في القضية التي تضم 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وسفر المتهم للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

وكانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.