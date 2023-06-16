السفير محمد العرابي: منحة ناصر ليست رفاهية ولكن تساعد على بناء وتقارب الشعوب

وقدم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الشكر إلى الرئيس السيسي، علي وضع تلك المنحة تحت رعايته الكريمة، وإلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مجهوداته ومجهودات وزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذه المنحة الهامة، كما قدم الشكر إلى حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية.

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وأكد وزير الخارجية الأسبق، في بداية كلمته في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، أن المنحة ليست رفاهية بل هي بناء يساعد في إقامة مجتمع يسوده الأمان والتفاهم وقبول الآخر حتى نستطيع الوصول إلي مجتمع يسوده السلام، وثم تسود التنمية، مضيفاً أنه بالشباب نستطيع الوصول إلي مجتمع يسوده السلام.

وأعرب عن شكره للظروف التي وضعته في تلك المنحة التي هي هذا العام ذات مذاق وأسلوب، خاص حيث استطاعت أن تصل إلي أهدافها المنشودة، متمنياً الاستمرار والاستدامة لتلك المنحة الهامة، وأن يكون لمثل هذه المنحة صدي لمنح في دول أخري، ويحدث تبادل في الزيارات والثقافات.

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و سفراء دول "رواندا، أذربيجان، أوغندا، أرمينيا، الجزائر"، ومندوبي سفرات دول "زيمبابوي، زامبيا، الصومال، الكونغو، المكسيك، العراق، تايلاند، أوزبكستان، موزمبيق، تنزانيا، البحرين"، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وحسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، ولفيف من رموز المجتمع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلاميين والصحفيين.



وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية، إلى تعزيز دور الشباب عالمياً من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتدريب، وأنها تعد من أبرز المنح الدولية المقدمة من جنب الدولة المصرية، ونقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء مؤسسات الدولة الوطنية، وخلق جيل جيل من القيادات الشبابية علي مستوي العالم ومن دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع شراكة الجنوب جنوب والتوعية بدور عدم الانحياز.

ووزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ العديد مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، وأن المنحة قد تضمنت العديد من اللقاءات الحوارية وورش العمل بحضور بعض السادة الوزارء وكبار الشخصيات والسفراء وممثلي الوزارات بالإضافة إلي العديد من الزيارات إلي الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وإلي الأماكن الأثرية والسياحية داخل مصر مؤكدا علي أن هذا اليوم هو يوم جني الثمار لتلك الرحلة والفعاليات الكثيرة والخبرات التي أكتسبها المشاركين خلال المنحة.