الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

سفيرة البحرين تستقبل أول بحرينية حاصلة على منحة ناصر للقيادة الدولية

سفيرة البحرين في
سفيرة البحرين في مصر

 استقبلت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، شيخة عادل الزايد، الموظفة بإدارة الدراسات والتدريب بالأمانة العامة لمجلس النواب، كونها أول بحرينية تحصل على منحة ناصر للقيادة الدولية ضمن الدفعة الرابعة.

 أول بحرينية تحصل على منحة ناصر للقيادة الدولية:

 وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، وتستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.

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 السفيرة فوزية زينل:

 وخلال اللقاء، هنأت السفيرة فوزية زينل، شيخة عادل الزايد على حصولها على هذه المنحة المتميزة متمنية لها دوام التقدم والتوفيق والنجاح، مؤكدة اعتزازها بالمكانة المرموقة للشباب وإسهاماتهم ومشاركاتهم وتمثيلهم لمملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.

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