جزار يبيع اللحوم بـ220 جنيها للكيلو في البحيرة.. "بكسب ومكمل" (فيديو)

قال علي حمد، جزار في البحيرة تبنى مبادرة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة، إنه لا يبيع اللحوم بنفس السعر الذي يبيع به الجزارين ، ويبيع الكيلو بسعر 220 جنيها للكيلو، فى نفس الوقت يحقق الربح المطلوب.

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المبادرة من أجل أن يأكل الفقراء اللحوم

وأضاف علي حمد، صاحب مبادرة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي محمد الباز، مساء اليوم أن المبادرة هدفها التخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، قائلا: “المبادرة من أجل أن يأكل الفقراء اللحوم”.

مكمل في بيع اللحوم بنفس السعر

وتابع جزار البحيرة: "برضي بالقليل، ومكاني في البحيرة على كوبري المحمودية"، لافتا إلى أنه كل يوم يقوم بذبح ذبيحتين ويتم بيعهم بالكامل، لأنه لا يوجد أى جزارين بجانبه، معقبا: “بقالي أسبوعين ومكمل إن شاء الله”.

حملات تفتيشية ورقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم

وكثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك، واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.



ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم، والدواجن، والأسماك.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 11 محضرا، وضبط طن و38 كجم لحوم و جمبري و كابوريا مخالفة، ما بين 851 كجم جمبري وكابوريا، ولحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، و187 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة.