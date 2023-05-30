حبس جزار ضبط فى محله حصان مذبوح

قررت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بذبح حصان داخل محل جزارة في الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء مرور مسئولي الطب البيطري ومباحث التموين، تفاجأوا بحصان مذبوح داخل محل جزارة، وتم القبض على صاحب المحل.

حصان داخل محل جزارة

وتلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بذبح حصان داخل محل جزارة في الطالبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بالطب البيطري، وتبين قيام أحد الأشخاص بذبح حصان داخل محل الجزارة وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.