انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد.. مبادرات الدولة تقضي على جشع التجار

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط أسعار الأضاحي هذا العام، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، إذ ضخت أطنانًا من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، مع إطلاق الكثير من المبادرات التي تهدف إلى خفض أسعار اللحوم.

انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد:

أسعار اللحوم في المنافذ:

سعر اللحوم الحمراء بالمنافذ المختلفة الثابتة والمتحركة 220 جنيهًا / كيلو.

سعر اللحوم البلدى الطازجة في منافذ بيع القوات المسلحة 250 جنيهًا / كيلو.

سعر اللحوم البرازيلي المفروم والمجمد 200 جنيه / كيلو.

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 130 جنيهًا / كيلو.

سعر اللحوم الكندوز يتراوح بين 280 و345 جنيهًا / كيلو.

سعر كيلو اللحوم الجاموسى يتراوح بين 280 و340 جنيهًا / كيلو

سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح بين 310 و380 جنيهًا / كيلو

سعر كيلو اللحوم الجملى يتراوح بين 215 و220 جنيهًا / كيلو

سعر كيلو اللحم المفروم يتراوح بين 280 و290 جنيهًا / كيلو

اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو بمنافذ الشركات التابعة.

كما انخفضت أسعار الفول والعدس وزيت الذرة وعباد الشمس واللحوم الطازجة والأرز السائب، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار السلع الأساسية:

متوسط أسعار السلع في الأسواق:

كيلو الأرز المعبأ: 27.95 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو الفول المعبأ:37.76 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.38 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.08 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 20.41 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.82 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.68 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.84 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.24 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.25 جنيه، بتراجع 5.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.42 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو الأرز السائب:26.56 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

كيلو الفول السائب: 33.88 جنيه، بتراجع 2.49 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.38 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 177.43 جنيه، بتراجع 4.34 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.85 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

لتر اللبن المعبأ: 26.93 جنيه، بتراجع 7 قروش.

رئيس شعبة القصابين يوضح:

ومن جانبه، قال نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، هيثم عبدالباسط: "إن أسعار المواشي هذا العام تتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيهًا للكيلو، وهذا فيما يخص العجول البقري، أما عن أسعار لحوم الجاموسي فهي 130 جنيهًا للكيلو، والخراف من 170 إلى 180 جنيهًا للكيلو".

أضاف عبدالباسط، أنه فيما يتعلق باللحوم التابعة لوزارة الزراعة في منافذ أمان والعربات المتنقلة القادمة من السودان والصومال وجيبوتي فهي تباع بــ250 إلى 270 جنيهًا، وفي المجمعات الاستهلاكية تباع اللحمة الجيبوتي بحوالي 190 جنيهًا.

تابع: أن محلات الجزارة تتراوح فيها الأسعار ما بين 350 إلى 380 وهذا فيما يخص اللحوم البلدية، أما عن الهايبر ماركت فتكون الأسعار 400 فيما فوق، لافتا إلى أن الارتفاع غير المبرر من المستوردين جعل محلات الجزارة ليس لديها قوة شرائية.

أشار إلى أن الارتفاعات تكون من المستوردين وليس الجزارين، وبالتالي الإقبال سيكون ضعيف على الجزارين وهو بدوره أدى إلى أن قطاعًا كبيرًا من الجزارين خرج من المنظومة.

حسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستورد مصر ما بين 40 و50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليون ومائتي طن من اللحوم سنويًّا، والنسبة المتبقية فتمثل اللحوم البلدي.