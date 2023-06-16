بيلاروسيا تتسلم أول دُفعة من الرؤوس النووية

نقلت "موسكو" مجموعة أولى من الأسلحة النووية إلى "مينسك"، في ترجمة عملية لما سبق أن أعلنته في مارس، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

اقرأ أيضا .. رئيس بيلاروسيا يتعهد باستخدام الأسلحة النووية حال تعرض بلاده للاعتداء

ووفقًا لما ذكرته قناة "العربية"، مساء اليوم الجمعة، قال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج (شمال غرب) نقل التلفزيون الروسي وقائعه مباشرة، إن "أولى الرؤوس النووية تم نقلها إلى أراضي بيلاروسيا. إنها فقط الأولى. بحلول نهاية الصيف، سنُنجز هذا العمل بشكل كامل".

وذكر بأن "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أعلن في مارس مع الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف موسكو لمُهاجمة أوكرانيا.

واعتبر بوتين أن هذا الأمر يشكل عنصر ردع "لمن يُفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

بوتين يُعلق على الهجوم الأوكراني المُضاد:

وأضاف بوتين، أن الهجوم المُضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ليست لديه "أي فُرصة" للنجاح.

وتابع بوتين أمام المنتدى الاقتصادي المنعقد في سان بطرسبرج: "القوات الأوكرانية ليست لديها أي فُرصة هناك ولا في مناطق أخرى".

وأردف الرئيس الروسي: "بينما نحن نتحدث الآن، هناك محاولة من الجيش الأوكراني على محور فريميفسك، يُحاول العدو الهجوم على عدد من المناطق مُستخدمًا عدة وحدات تدعمها 5 دبابات، وعلى محور زاباروجيه أيضًا بدعم من دبابتين وبضع مدرعات، عندما وصلوا إلى الخط الأول خسروا بضع دبابات، المعركة تدور في هذه اللحظات".

وكشف بوتين أن خسائر الجيش الأوكراني خلال تنفيذ الهجوم المضاد تفوق خسائر الجيش الروسي بأكثر من 10 مرات، مُشيرًا إلى أن خسائر كييف من الدبابات تجاوزت 186 دبابة.

وأكمل بوتين: "خسائرهم كبيرة بالفعل، أكثر من 10 مُقابل 1 مُقارنة بخسائر الجيش الروسي".

وفي حديثه عن خسائر الجيش الأوكراني من المُعدات، علق بوتين: "الخسائر في المعدات تزداد كل يوم، الجيش الأوكراني خسر حتى اليوم 186 دبابة و418 مُدرعة مختلفة الطرازات".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن البولنديين يُريدون استعادة الأجزاء الغربية من أوكرانيا وهم يتجهون تدريجيًا نحو ذلك.

هذا واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن "لا سبب" لدى الولايات المتحدة لتغيير وضعيتها النووية بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا.