نهاية حياة عامل شركة الحديد والصلب بالتبين .. القصة كاملة

أوضحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، ملابسات مقتل عامل داخل شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

مقتل عامل بالتبين

كانت البداية بتلقى قسم شرطة التبين ، بلاغا من العاملين بشركة الحديد والصلب يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص ؛ العثور على عامل يدعى “محمد عمر سعد” إثر إصابته بتهشّم في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

في الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بشركة الحديد والصلب وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة داخل الشركة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

سر مقتل عامل التبين

و تبين بإجراء التحريات؛ نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن مقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة بمصر القديمة

كما أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

علي الفور ؛ تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التنقيب عن الآثار بالعياط

كما نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة في إحباط محاولة 6 أشخاص الحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في المنطقة الجبلية بمدينة العياط.

وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في المنطقة الجبلية بعزبة أبو النور بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في المنطقة الجبلية بعزبة أبو النور، وعُثر على حفرة بعمق 8 أمتار.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.