نهر النيل يخطف روح شاب بالصف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة ، جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بـمنطقة الصف بمحافظة الجيزة .

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غرق شاب بنيل الصف

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة ، بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

وتبين بإجراء التحريات أنه أثناء قيام الشاب بالسباحة هربا من حرارة الجو لقى مصرعه غرقا ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

1500 جنيه وراء مقتل عامل السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عامل قتل صديقة طعنًا بسلاح أبيض "السكين"، وذلك بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة .

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة على أحد المقاهي بدائرة القسم مما أسفر عن سقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم على المقهى نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقة بطعنة بالسكيم مما اسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة ،التحقيق.

تفاصيل تخلص شاب من والدته بالدقهلية

كما لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها حتفها ، وذلك بعدما اقدم نجلها على ذبحها داخل منزلها بمدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزلها بمنطقة كوبري الصنايع.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى نرجس السيد محمد 58 سنة، وتبين أن وراء الواقعة نجلها ويدعى محمد ك.م.ع. 33 سنة، مريض نفسي.

وبينت التحريات؛ أن الابن مصاب بحالة نفسية وهلاوس، وتدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة، وكان دائم التشاجر مع والدته، حتى تخلص منها وعثر عليها ملقاة على الأرض بمنزلها وبها جرح ذبحي في رقبتها.

وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.