جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وتلسكوب وعدد من الأسلحة البيضاء والأجهزة اللاسلكية والسبائك الذهبية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنه 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

و أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 10 سبائك ذهبية وزن السبيكة 50 جرام بإجمالى 500 جرام لم يقر عنها الراكب و 13 سلاح أبيض و 1 تلسكوب يمكن تركيبه علي الاسلحه الناريه و 1 بندقيه ضغط هواء وعدد 85 جهاز لاسلكي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

كما قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر ضبط جمركي وحررها ابراهيم خيامي و محمود كلحي ووليد البكري وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

المضبوطات